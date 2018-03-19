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«Протон» победил «Ленинградку» в матче турнира за 5-8-е места женского ЧР
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«Протон» победил «Ленинградку» в матче турнира за 5-8-е места женского ЧР 

Чемпионат.com 12 часов назад
«Протон» из Саратовской области обыграл санкт-петербургскую «Ленинградку» в стартовом матче турнира за пятое-восьмое место в женской Суперлиге со счётом 3:0 (25:23, 25:21, 25:22). Позднее в рамках этих соревнований «Заречье-Одинцово» сыграет с «Сахалином» (Южно-Сахалинск).
Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Турнир за пятое-восьмое места. Первый тур. Одинцово «Протон» (Саратовская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:23, 25:21, 25:22).
20 марта «Протон» сыграет с «Заречьем-Одинцово», а «Ленинградка» сразится с «Сахалином». Первый тур завершится 21 марта.
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