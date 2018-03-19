Российская футбольная премьер-лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей до конца чемпионата России-2017/18. Среди команд из первой пятерки турнирной таблицы чемпионата России лидером по числу игр с прямыми конкурентами является "Зенит". Занимающим пятую строчку питерцам предстоит провести три матча с командами, которые на данный момент располагаются выше них — с «Краснодаром» (4-е место), ЦСКА (3-е место) и «Локомотивом» (1-е место).
Полное расписание матчей до конца чемпионата России-2017/18 Топ-матчи до конца чемпионата России:
25-й тур. 7 апреля — «Зенит» — «Краснодар», начало — 16.30*
27-й тур. 22 апреля — ЦСКА — «Краснодар», начало — 16.30.
28-й тур. 29 апреля — «Зенит» — ЦСКА, начало — 16.30.
29-й тур. 5 мая — «Локомотив» — «Зенит», начало — 16.30.
30-й тур. 13 мая — "Спартак" — «Динамо», начало — 14.00.
* — по московскому времени