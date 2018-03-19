Андрей Шевченко: «Динамо» и «Шахтеру» не хватило удачи в ответных матчах еврокубков

Напомним, «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы уступило «Лацио» (2:2, 0:2), а «Шахтер» в Лиге чемпионов не смог пройти «Рому» (2:1, 0:1). — «Динамо» провело очень хороший матч в Риме, сыграли очень хорошо, заслуженно закончили встречу со счетом 2:2. А вот в Киеве где-то чего-то не хватило немножко, может везения, но у них молодая команда и еще все впереди, — цитирует Шевченко Footboom. — «Шахтер» провел два хороших матча. Но в Риме немножко не хватило удачи. Шансы у них были, но они их не реализовали. В таких матчах, конечно, нужно использовать свои шансы.