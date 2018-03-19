Михайлов стал лучшим бомбардиром вторых матчей четвертьфинала Суперлиги 

Во вторых матчах четвертьфинальных серий мужской Суперлиги самые результативные волейболисты сыграли по 4 партии. Лучший бомбардир Максим Михайлов принёс казанскому «Зениту» гостевую победу над «Новой» (3:1). У хозяев на блоке отличился Сергей Бусел. Подача Дика Коя помогла «Динамо» на выезде обыграть «Локомотив» (3:1).
Самые результативные игроки вторых матчей четвертьфинальных серий ЧР по волейболу Бомбардиры
27 — Максим Михайлов («Зенит-Казань») 21 — Мэтью Андерсон («Зенит-Казань») 20 — Дик Кой («Динамо») 19 — Вильфредо Леон («Зенит-Казань»)
6 — Сергей Бусел («Нова») 4 — Алексей Самойленко («Зенит-Казань»)
Подача
5 — Дик Кой («Динамо») 5 — Максим Михайлов («Зенит-Казань») 5 — Алексей Остапенко («Динамо»)