Календарь матчей «Зенита» до конца чемпионата России

Российская футбольная премьер-лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей до конца чемпионата России-2017/18. Занимающий пятое место «Зенит» в 24-м туре на выезде сыграет с «Уфой». Матч будет сыгран 1 апреля, начало — 16.30 по московскому времени.

Расписание матчей «Зенита» до конца чемпионата 24-й тур. 1 апреля (воскресенье) — «Уфа» — «Зенит», начало — 16.30. * 25-й тур. 7 апреля (суббота) — «Зенит» — «Краснодар», начало — 16.30. 26-й тур. 14 апреля (суббота) — «Зенит» — «Анжи», начало — 16.30. 23-й тур. 18 апреля (среда) — «Зенит» — «Динамо», начало — 16.30. 27-й тур. 22 апреля (воскресенье) — «Арсенал» — «Зенит», начало — 14.00. 28-й тур. 29 апреля (воскресенье) — «Зенит» — ЦСКА, начало — 16.30. 29-й тур. 5 мая (суббота) — «Локомотив» — «Зенит», начало — 16.30. 30-й тур. 13 мая (воскресенье) — «Зенит» — «СКА-Хабаровск», начало — 14.00. * — по московскому времени Полное расписание матчей до конца чемпионата России-2017/18