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«Зенит» ушел от поражения в матче с «Зенитом-2»
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«Зенит» ушел от поражения в матче с «Зенитом-2» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Петербургский дневник
"Зенит" во время паузы в чемпионате России на игры сборных в товарищеском матче сыграл вничью с «Зенитом-2» (2:2). Основной состав питерцев без игроков, отправившихся в национальные команды, дважды уступал по ходу встречи — дублем у команды ФНЛ отметился Андрей Панюков. У подопечных Роберто Манчини гол на счету Эмилиано Ригони и Доменико Кришито.
Отметим, что команды сыграли два тайма по 30 минут.
Товарищеский матч
"Зенит" — «Зенит-2» — 2:2 (1:1)
Голы: Панюков, 5 (0:1). Ригони, 18 (1:1). Панюков, 40 (1:2). Кришито, 50 (2:2).
"Зенит": Лодыгин (Бабурин, 31), Кришито, Зуев, Пенчиков, Набиуллин, Краневиттер, Оздоев, Крапухин, Ригони, Плетнев, Дриусси.
"Зенит-2": Бабурин (Лодыгин, 31), Запрягаев, Рукас (Плотников, 31), Каккоев (Бугриев, 31), Круговой, Камышев (Зинков, 31), Мусаев, Лесовой, Прудников, Еловских, Панюков.
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