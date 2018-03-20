«Витязь» проведет два контрольных матча с московским «Динамо»

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов сообщил, что команда завершит сезон-2017/18 двумя контрольными матчами против московского «Динамо» и товарищеской игрой с болельщиками.

"Запланированы два небольших сбора: первый завершим 24 и 31 марта в Новогорске двумя товарищескими матчами с «Динамо». Затем — недельная пауза и еще дней десять будем тренироваться на земле и на льду. Ну а 21 апреля — традиционная игра с болельщиками, которой мы закроем сезон", — сказал специалист.

Напомним, в этом сезоне «Витязь» и «Динамо» остались за бортом плей-офф.