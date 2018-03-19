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«Динамо-ЛО» победило «Енисей» в матче плей-аута суперлиги
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«Динамо-ЛО» победило «Енисей» в матче плей-аута суперлиги 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Счет в серии до трех побед равный — 1:1.
Чемпионат России
Мужчины
Суперлига
Плей-аут  "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (25:22, 25:18, 19:25, 24:26, 15:13)
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