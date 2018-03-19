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Баскетбол: БК «Новосибирск» одержал победу над «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» в Суперлиге
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Баскетбол: БК «Новосибирск» одержал победу над «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» в Суперлиге 

ngs.ru 7 часов назад
Фото: ngs.ru
19 марта баскетбольный клуб «Новосибирск » победил команду «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Екатеринбурга в домашнем матче регулярного чемпионата российской Суперлиги.
Встреча завершилась со счётом 84:79 (23:15, 22:19, 20:18, 19:27) в пользу новосибирских баскетболистов.
Больше всего очков за игру набрал центровой новосибирской команды Алексей Курцевич — 18 очков, чуть меньше на счету у нападающего Андрея Кирдячкина — 17 очков.
«Сегодня у команды был очень хороший настрой. Эту игру мы, по сути, рассматривали как матч плей-офф, так как соперник серьезный, идёт в тройке лидеров. Хотелось бы отметить наших больших. Благодаря их активным действиям на подборе, мы выиграли сегодня чужой щит, а значит, имели больше возможности для атак — и выиграли игру», — цитирует тренера БК «Новосибирск» Владимира Певнева официальный сайт клуба.
Форвард екатеринбургской команды Фёдор Ключников после игры высказал своё мнение о противнике, которое опубликовали также на сайте новосибирского клуба: «”Новосибирск” не только для нас, я думаю, а для всех команд Суперлиги некомфортный соперник. Хорошая команда, хороший тренер».
Новосибирские баскетболисты сильны не только на домашней площадке. На прошлой неделе БК «Новосибирск» одержал уверенную победу над питерским «Спартаком» в выездном матче регулярного чемпионата российской Суперлиги. Игра проходила в Санкт-Петербурге.
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