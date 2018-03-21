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Шамиль Газизов: «Амкар» не обращался к «Уфе» по поводу матчей с «Локомотивом» и «Рубином»
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Шамиль Газизов: «Амкар» не обращался к «Уфе» по поводу матчей с «Локомотивом» и «Рубином» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что на него не выходили представители «Амкара» с просьбой провести домашние матчи 24-го и 26-го туров с «Локомотивом» и «Рубином» соответственно. Ранее президент «Амкара» Геннадий Шилов заявил «СЭ», что клуб рассматривает вариант проведения встреч с москвичами и казанцами в Хабаровске — именно там пермякам играть в 25-м туре с местным СКА.
— К нам из «Амкара» еще никто не обращался, но время у них есть, — сказал Газизов. — Тем более мы разведены — играем в разные дни. Так что мы в случае необходимости готовы принять встречи «Амкар» и «Локомотивом» и «Рубином». Такой вариант с пермяка обсуждался еще до проведения встречи «Амкар» — «Арсенал» в Уфе. То есть был разговор, что пермяки могут провести несколько матчей у нас.
После 23-х туров «Амкар» имеет 22 очка, и занимают 14-е, предпоследнее, место в таблице премьер-лиги, отставая от идущего 12-м «Динамо» на два балла. (Андрей СИЗЯКИН)
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