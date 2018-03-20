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«Зенит» продлил Контракт с Камехо
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«Зенит» продлил Контракт с Камехо 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Доигровщик "Зенита" и сборной Кубы Ореоль Камехо подписал новое соглашение с питерским клубом. Самый результативный игрок команды и четвертый в списке бомбардиров Суперлиги выступает за «Зенит» с лета 2017 года.
— Я счастлив продолжить карьеру в Санкт-Петербурге. «Зенит» — потрясающий клуб высочайшего уровня, нам по силам решать самые сложные и амбициозные задачи, — цитирует Камехо официальный сайт клуба. — Буду делать все от меня зависящее, чтобы приносить команде как можно больше пользы. Ну а город, в котором мы живем — невероятно красивый и удобный. Здесь очень комфортно и мне, и моей семье.
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