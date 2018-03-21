Алексей Игонин: Хватит экспериментировать над «Зенитом», Манчини надо оставить 

«Горячие головы утверждают, что итальянца надо срочно отправлять в отставку. Не согласен. Хватит экспериментировать над »Зенитом», нельзя каждый год шарахаться из стороны в сторону! Если Манчини сам захочет уйти после сезона — пусть уходит. Но очередной раз перестраивать команду — просто нелепость. Впереди восемь матчей чемпионата России, в которых надо продолжать борьбу за первое место или хотя бы за путевку в Лигу чемпионов. Шансы, особенно после поражения «Краснодара» от «Уфы», у «Зенита» есть», — приводит слова Игонина «Петербургский дневник».
«Зенит» после 22-х туров РФПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.