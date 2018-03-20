«Краснодар» проведет матч со своей молодежной командой

Игра на Кубок WAFF! пройдет 25 марта на стадионе «Краснодара». Начало встречи — в 16:00 мск. Вход на арену будет свободным.

После 23-х туров «Краснодар» занимает четвертое место в таблице РФПЛ.