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«Краснодар» проведет матч со своей молодежной командой
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«Краснодар» проведет матч со своей молодежной командой 

Советский спорт 3 часа назад
Игра на Кубок WAFF! пройдет 25 марта на стадионе «Краснодара». Начало встречи — в 16:00 мск. Вход на арену будет свободным.
После 23-х туров «Краснодар» занимает четвертое место в таблице РФПЛ.
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