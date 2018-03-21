Эксперт: отсутствие Неймара в игре с россиянами даст возможность бразильцам проявить себя

ТАСС , 21 марта. Отсутствие в составе сборной Бразилии по футболу в матче с россиянами нападающего французского ПСЖ Неймара даст возможность остальным игрокам национальной команды проявить себя. Такое мнение высказал бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин , чьи слова приводит "Газета.Ru"

Неймар пропустит три месяца из-за травмы, полученной в конце февраля в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0). У нападающего было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.

"Бразильцы всегда славились высококвалифицированными футболистами, которые играют в ведущих клубах планеты, — сказал Силкин. — Поэтому, мне кажется, что отсутствие Неймара в составе сборной Бразилии, наоборот, даст возможность проявить себя остальным. И легче россиянам не будет".

Товарищеский матч Россия — Бразилия пройдет в пятницу в Москве на стадионе «Лужники». Начало в 19:00 мск.