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Финал первенства России по волейболу среди девушек принимает Череповец
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Финал первенства России по волейболу среди девушек принимает Череповец 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
16 команд из разных регионов России приехали в город металлургов. Сегодня в Череповце стартовал финал первенства России по волейболу среди девушек 14-15 лет.
За победу борются спортсменки из Москвы, Омской, Нижегородской, Челябинской и других областей, краев и республик. Честь Вологодчины защитят воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва Череповца. Матчи пройдут в течение 10 дней. После торжественного открытия на паркет выйдут команды Вологодской и Самарской областей.
Добавим, что череповецкие волейболистки в ноябре 2017 года победили в зональном этапе первенства России, а в январе 2018 года — в полуфинале турнира.
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