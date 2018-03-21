Финал первенства России по волейболу среди девушек принимает Череповец

16 команд из разных регионов России приехали в город металлургов. Сегодня в Череповце стартовал финал первенства России по волейболу среди девушек 14-15 лет.

За победу борются спортсменки из Москвы, Омской, Нижегородской, Челябинской и других областей, краев и республик. Честь Вологодчины защитят воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва Череповца. Матчи пройдут в течение 10 дней. После торжественного открытия на паркет выйдут команды Вологодской и Самарской областей.

Добавим, что череповецкие волейболистки в ноябре 2017 года победили в зональном этапе первенства России, а в январе 2018 года — в полуфинале турнира.