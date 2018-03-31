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«Ахмат» — «СКА-Хабаровск»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00 мск
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«Ахмат» — «СКА-Хабаровск»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00 мск 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 31 марта, в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова состоится матч 24-го тура РФПЛ «Ахмат» — «СКА-Хабаровск».
Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «СКА-Хабаровск».
Всего команды встречались друг с другом девять раз. «СКА-Хабаровск» одерживал победу четыре раза. С ничейным счётом завершились два матча. «Ахмат» оказывался сильнее три раза.
Последняя встреча в Премьер-Лиге между клубами состоялась 17 сентября 2017 года в Хабаровске и завершилась со счётом 2:2.
На данный момент, «Ахмат» находится на 11-й строчке в таблице РФПЛ с 26 очками, «СКА-Хабаровск» (12) — на 16-й строчке.
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