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«Амкар» может сыграть два домашних матча РФПЛ в Хабаровске
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«Амкар» может сыграть два домашних матча РФПЛ в Хабаровске 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Пермский «Амкар» рассматривает возможность проведения матчей 24-го и 26-го туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в Хабаровске из-за проблем с газоном на домашнем стадионе клуба. Об этом ТАСС заявил генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.
Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил о возможном переносе матчей в Хабаровск. В 24-м туре «Амкар» должен сыграть с московским «Локомотивом», а в 26-м — с казанским «Рубином». Между этими матчами в 25-м туре пермяки должны провести гостевую встречу со «СКА-Хабаровском». Матч 22-го тура с тульским «Арсеналом» был сыгран в Уфе, так как поле на стадионе в Перми не соответствует принятым стандартам.
"Нельзя говорить, что «Амкар» заинтересован играть матчи с «Локомотивом» и «Рубином» в Хабаровске. У нас сейчас такая ситуация, что мы рассматриваем все возможные варианты, а между матчами с «Локомотивом» и «Рубином» у нас игра в Хабаровске, поэтому такой вариант мы рассматриваем среди других. Еще есть Уфа, Саранск, но мы не оставляет надежд вернуть свой стадион. В приоритете — сыграть в Перми на стадионе «Звезда», — сказал Резвухин.
"Амкар" находится на 14-м месте в турнирной таблице с 22 очками.
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