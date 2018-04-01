Букмекеры оценили шансы «Уфы» отобрать очки у «Зенита» в домашнем матче РФПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура РФПЛ «Уфа» — «Зенит» . Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Аналитики склоняются к тому, что «Зенит» сможет одержать победу. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1.90. На победу «Уфы» можно поставить за 4.50, на ничью — за 3.10.

Поставить на победу питерцев по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.00. Коэффициент на то, что хозяева не проиграют — 1.85.

Эксперты не считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.35. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.53.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.65, тотал меньше данного значения котируется за 1.42.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».