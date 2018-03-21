РФПЛ ждёт от «Амкара» письмо с указанием места проведения матча с «Локомотивом»

В отделе по связям с общественностью РФПЛ сообщили, что ждут от руководства «Амкара» письма с указанием места проведения матча 24-го тура с «Локомотивом», который запланирован на 31 марта.

Ранее появилась информация, что «Амкар» может провести два домашних матча чемпионата России в Хабаровске. В 24-м туре российской Премьер-Лиги клубу предстоит сыграть дома с «Локомотивом», после чего в 25-м туре пермяки сыграют в гостях со «СКА-Хабаровск», а в 26-м — дома с «Рубином».

«Все матчи чемпионата проводятся в строгом соответствии с регламентом. Клуб–организатор матча обязан за семь календарных дней направить в РФС , РФПЛ, региональную федерацию и клубу-сопернику письмо с указанием времени начала матча, места его проведения, выбранного цвета игровой формы.

В случаях неготовности стадиона (несоответствия его регламентным требованиям) матч проводится на стадионе, заявленном клубом в качестве резервного. В случае, если по каким-либо причинам матч не может быть проведён ни на одном из заявленных клубом стадионов, организатор матча должен сообщить в Премьер-Лигу о выборе другого стадиона не позднее семи дней до даты проведения очередного домашнего матча.

Если организатор матча не уведомил Премьер-Лигу о выборе другого стадиона в указанный срок, то соответствующий домашний матч он обязан провести на стадионе клуба-соперника в установленную календарём чемпионата дату. В случае невозможности проведения матча в дату, установленную календарём на стадионе клуба-соперника, место и время проведения матча определяет Премьер-Лига в срок не позднее трёх дней до установленной календарём даты проведения матча. При этом все расходы, связанные с арендой стадиона, несёт клуб-организатор матча.

Премьер-Лига ждёт от руководства «Амкара» письмо с указанием места проведения матча 24-го тура», — сообщили «Чемпионату» в отделе по связям с общественностью НП «РФПЛ».