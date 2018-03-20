Нижегородский «Старт-2» стал четвертым в финале Суперлиги

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, турнир прошел с 12 по 19 марта на нижегородском стадионе «Труд».

В соревнованиях по хоккею с мячом среди молодежных команд Суперлиги за победу боролись восемь клубов из Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Казани, Архангельска, Ульяновска, Кирова и Нижнего Новгорода.

В итоге тройку призеров составили команды из Красноярска, Хабаровска и Новосибирска. Нижегородцы, став четвертыми, показав лучший результат за все время выступлений.

Напомним, нижегородский «Старт» занял десятое место в Суперлиге.