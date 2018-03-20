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Нижегородский «Старт-2» стал четвертым в финале Суперлиги
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Нижегородский «Старт-2» стал четвертым в финале Суперлиги 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, турнир прошел с 12 по 19 марта на нижегородском стадионе «Труд».
В соревнованиях по хоккею с мячом среди молодежных команд Суперлиги за победу боролись восемь клубов из Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Казани, Архангельска, Ульяновска, Кирова и Нижнего Новгорода.
В итоге тройку призеров составили команды из Красноярска, Хабаровска и Новосибирска. Нижегородцы, став четвертыми, показав лучший результат за все время выступлений.
Напомним, нижегородский «Старт» занял десятое место в Суперлиге.
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