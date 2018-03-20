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«Экзачибаши» — первый финалист женского Кубка ЕКВ
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«Экзачибаши» — первый финалист женского Кубка ЕКВ 

Чемпионат.com 4 часа назад
Турецкий «Экзачибаши» в ответном полуфинальном матче женского Кубка ЕКВ дома уверенно переиграл немецкий «Шверин» со счётом 3:0. Самой результативной волейболисткой встречи стала Мелиха Исмаилоглу, набравшая 15 очков.
В первом матче турчанки также не проиграли ни сета. За титул «Экзачибаши» поспорит либо с белорусской «Минчанкой», либо с ещё одним клубом из Германии — «Штутгартом».
Женщины. Кубок ЕКВ Полуфинал. Ответный матч «Экзачибаши» (Турция) — «Шверин» (Германия) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:20) первый матч: 3:0.
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