«Экзачибаши» — первый финалист женского Кубка ЕКВ

Турецкий «Экзачибаши» в ответном полуфинальном матче женского Кубка ЕКВ дома уверенно переиграл немецкий «Шверин» со счётом 3:0. Самой результативной волейболисткой встречи стала Мелиха Исмаилоглу, набравшая 15 очков.

В первом матче турчанки также не проиграли ни сета. За титул «Экзачибаши» поспорит либо с белорусской «Минчанкой», либо с ещё одним клубом из Германии — «Штутгартом».

Женщины. Кубок ЕКВ Полуфинал. Ответный матч «Экзачибаши» (Турция) — «Шверин» (Германия) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:20) первый матч: 3:0.