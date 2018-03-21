Ещё
«Заречье-Одинцово» обыграло «Ленинградку» в турнире за 5-8-е места в Суперлиге
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Заречье-Одинцово» обыграло «Ленинградку» в турнире за 5-8-е места в Суперлиге 

Чемпионат.com 4 часа назад
Первый круг мини-турнира за 5-8-е места в чемпионате России среди женских команд Суперлиги завершился победой хозяек площадки из «Заречье-Одинцово» над «Ленинградкой» со счётом 3:1 (25:14, 27:25, 22:25, 25:22).
«Заречье» выиграло все три матча первого круга. «Ленинградка» потерпела два поражения в трёх встречах. Матчи второго круга команды проведут с 16 по 19 апреля на площадке «Протона».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Турнир за 5-8-е места. 3-й тур  «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (14:25, 25:27, 25:22, 22:25).
Чемпионат.com: последние новости
Итоги дня в МХЛ: первые матчи второго раунда Кубка Харламова Соперником «Олимпиакоса» в финале женского Кубка вызова будет «Бурса ББСК» «Сахалин» обыграл «Протон» в турнире за 5-8-е места ЧР по волейболу
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой10
Россию лишат всех международных соревнований43
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке66
WADA назвало два последних условия для России25
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение