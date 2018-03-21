«Заречье-Одинцово» обыграло «Ленинградку» в турнире за 5-8-е места в Суперлиге

Первый круг мини-турнира за 5-8-е места в чемпионате России среди женских команд Суперлиги завершился победой хозяек площадки из «Заречье-Одинцово» над «Ленинградкой» со счётом 3:1 (25:14, 27:25, 22:25, 25:22).

«Заречье» выиграло все три матча первого круга. «Ленинградка» потерпела два поражения в трёх встречах. Матчи второго круга команды проведут с 16 по 19 апреля на площадке «Протона».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Турнир за 5-8-е места. 3-й тур «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (14:25, 25:27, 25:22, 22:25).