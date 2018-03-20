«Заречье-Одинцово» победило «Протон» в борьбе за пятое место в женской Суперлиге

Подмосковное «Заречье-Одинцово» в матче второго тура турнира за пятое-восьмое места по итогам женского чемпионата России оказалось сильнее саратовского «Протона» со счётом 3:1. Подопечные Вадима Панкова одержали вторую победу кряду, а для команды Юрия Маричева это поражение стало первым в двух встречах. В среду, 21 марта, «Заречье» сыграет с «Ленинградкой», а «Протон» встретится с «Сахалином». Женщины. Чемпионат России. Суперлига Турнир за 5-8-е места. Первый круг. Одинцово. 2-й тур «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Протон» (Саратовская область) — 3:1 (25:23, 26:28, 26:24, 25:15).