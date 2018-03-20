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«Локомотив» обыграл «Реджо-Эмилию» в первом матче полуфинала Кубка Европы
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«Локомотив» обыграл «Реджо-Эмилию» в первом матче полуфинала Кубка Европы 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Ответная встреча состоится 23 марта в Италии.
Кубок Европы
Мужчины
1/2 финала
"Локомотив" (Россия) — «Реджо-Эмилия» (Италия) — 82:65 (19:15, 24:13, 20:23, 19:14)
Расписание матчей плей-офф Кубка Европы
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