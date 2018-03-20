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«Белогорье» вышло в финал Кубка ЕКВ, повторно обыграв «Ресовию»
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«Белогорье» вышло в финал Кубка ЕКВ, повторно обыграв «Ресовию» 

Чемпионат.com 3 часа назад
«Белогорье» в ответном матче полуфинала мужского Кубка ЕКВ на выезде победило польскую «Ресовию» со счётом 3:0 и вышло в финал соревнований. Самым результативным волейболистом встречи стал Дмитрий Мусэрский, набравший 16 очков.
В первом матче подопечные Геннадия Шипулина также были сильнее в трёх партиях. В финале соперником белгородцев будет турецкий «Зираат Банкасы».
Мужчины. Кубок ЕКВ Полуфинал. Ответный матч
«Ресовия» (Жешув, Польша) — «Белогорье» (Белгород, Россия) — 0:3 (24:26, 22:25, 21:25) первый матч: 0:3.
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