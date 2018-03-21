«Газпром-Югра» не сумел выйти в финал Кубка вызова, уступив «Олимпиакосу» 

«Газпром-Югра» за два полуфинальных матча Кубка вызова среди мужских команд не сумел взять ни одной партии у греческого «Олимпиакоса». В ответной встрече, как и неделю назад дома, команда из Сургута потерпела поражение в трёх сетах. На сей раз греческий клуб выиграл со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:21). Самым результативным у гостей был доигровщик Горан Белица, набравший 9 очков.
«Олимпиакос» продолжает борьбу за трофей, для российского клуба еврокубковый сезон завершён.
Волейбол. Кубок вызова. Мужчины. 1/2 финала. Ответный матч
«Олимпиакос» (Греция) — «Газпром-Югра» (Россия) — 3:0 (25:22, 25:17, 25:21).
Первый матч — 3:0.