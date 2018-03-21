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Краснодарское «Динамо» не сумело выйти в финал Кубка вызова
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Краснодарское «Динамо» не сумело выйти в финал Кубка вызова 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Мир24
Волейболистки краснодарского «Динамо» не сумели выйти в финал Кубка вызова. Во втором матче на своём паркете бело-голубые уступили греческому «Олимпиакосу» со счётом 0:3 (20:25, 15:25, 13:25). Самой результативной у хозяек стала Ирина Смирнова, набравшая 10 очков.
Первая встреча в Пирее неделю назад также осталась за лидером греческого чемпионата (3:2), который и вышел в финал еврокубка по сумме двух встреч.
Кубок вызова. Женщины. 1/2 финала. Ответный матч
«Динамо» (Краснодар, Россия) — Олимпиакос» (Пирей, Греция) — 0:3 (20:25, 15:25, 13:25).
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