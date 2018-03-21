Краснодарское «Динамо» не сумело выйти в финал Кубка вызова

Волейболистки краснодарского «Динамо» не сумели выйти в финал Кубка вызова. Во втором матче на своём паркете бело-голубые уступили греческому «Олимпиакосу» со счётом 0:3 (20:25, 15:25, 13:25). Самой результативной у хозяек стала Ирина Смирнова , набравшая 10 очков.

Первая встреча в Пирее неделю назад также осталась за лидером греческого чемпионата (3:2), который и вышел в финал еврокубка по сумме двух встреч.

Кубок вызова. Женщины. 1/2 финала. Ответный матч

«Динамо» (Краснодар, Россия) — Олимпиакос» (Пирей, Греция) — 0:3 (20:25, 15:25, 13:25).