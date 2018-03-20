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«Зираат Банкасы» стал соперником «Белогорья» по финалу Кубка ЕКВ
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«Зираат Банкасы» стал соперником «Белогорья» по финалу Кубка ЕКВ 

Чемпионат.com 3 часа назад
Турецкий «Зираат Банкасы» в ответном матче полуфинального противостояния мужского Кубка ЕКВ с итальянской «Вероной» уступил дома на тай-брейке, однако завоевал путёвку в финал благодаря более убедительной победе в первой встрече. В Италии турки оказались сильнее в четырёх партиях.
В финале клубу из Анкары предстоит сыграть с «Белогорьем». Российская команда дважды победила польскую «Ресовию» со счётом 3:0.
Мужчины. Кубок ЕКВ Полуфинал. Ответный матч «Зираат Банкасы» (Турция) — Верона" (Италия) — 2:3 (20:25, 20:25, 25:20, 26:24, 11:15).
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