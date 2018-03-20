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Уткин: «Семака в Санкт-Петербург не позовут, „Зениту“ нужны понты»
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Уткин: «Семака в Санкт-Петербург не позовут, „Зениту“ нужны понты» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный журналист и комментатор Василий Уткин считает, что руководство "Зенита" приглашает в команду только известных и дорогих тренеров.
"Семака в «Зенит» не позовут. «Зениту» обязательно нужны понты. Надо тренера дорогого. Например, выбор Луческу можно назвать понтами. Авторитетный специалист, который знает русский язык, но не разговаривает на нём публично. Хотя тогда «Зениту» советовали сделать ставку на Виктора Ганчаренко, но они сделали ставку на понты", — сказал Уткин.
После 23 туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.
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