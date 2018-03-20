Белорусская «Минчанка» сыграет с «Экзачибаши» в финале женского Кубка ЕКВ

Белорусская «Минчанка» в ответном матче полуфинала женского Кубка ЕКВ на своей площадке уступила немецкому Штутгарту" со счётом 2:3. Так как первая встреча тоже завершилась в пяти сетах, но в пользу клуба из столицы Беларуси, финалист турнира определялся в «золотом» сете, где сильнее были волейболистки «Минчанки».

В финале «Минчанка» сыграет с турецким «Экзачибаши».

Женщины. Кубок ЕКВ Полуфинал. Ответный матч

«Минчанка» (Беларусь) — «Штутгарт» (Германия) — 2:3 (19:25, 20:25, 25:23, 25:23, 12:15, 15:8) «золотой» сет: 15:8 первый матч: 3:2.