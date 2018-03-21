Сёмин: игра против «Амкара» в Хабаровске? Отлично! 

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию, согласно которой московская команда может провести выездной матч 24-го тура РФПЛ с «Амкаром» не в Перми, а в Хабаровске.
Ранее стало известно, что руководство пермского клуба хочет провести два ближайших домашних матча чемпионата России с «Локомотивом» и «Рубином» в Хабаровске.
«Игра против «Амкара» в Хабаровске? Отлично! Мы готовы ко всему. «Локомотив» такой расклад не испугает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.