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Сёмин: игра против «Амкара» в Хабаровске? Отлично!
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Сёмин: игра против «Амкара» в Хабаровске? Отлично! 

Чемпионат.com 3 часа назад
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию, согласно которой московская команда может провести выездной матч 24-го тура РФПЛ с «Амкаром» не в Перми, а в Хабаровске.
Ранее стало известно, что руководство пермского клуба хочет провести два ближайших домашних матча чемпионата России с «Локомотивом» и «Рубином» в Хабаровске.
«Игра против «Амкара» в Хабаровске? Отлично! Мы готовы ко всему. «Локомотив» такой расклад не испугает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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