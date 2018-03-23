Семин прокомментировал перенос игры с «Амкаром» в Москву

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный перенос матча 24 тура чемпионата России с пермским «Амкаром» в Москву. Слова наставника приводит «Спорт-Экспресс».

"Я не знаю, где пройдет наш матч с «Амкаром». Я пока не имею никакой официальной бумаги, поэтому не могу комментировать ситуацию. Могу сказать одно: нам очень неудобно играть 31 марта.

Потому что у нас большая группа из 10 игроков приедет накануне из национальных сборных. Например, Фарфан и Чорлука будут лететь из Южной Америки. Вот и все, что могу сказать", — отметил Семин.

Главный тренер «железнодорожников» отказался комментировать перенос матча в Москву, заявив, что «Локомотив» здесь не при чем.