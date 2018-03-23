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«Фридрихсхафен» победил «Берлин» и вышел в «раунд 6» плей-офф Лиги чемпионов
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«Фридрихсхафен» победил «Берлин» и вышел в «раунд 6» плей-офф Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 22 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Фридрихсхафен» в ответном матче немецкого противостояния в «раунде 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на своей площадке в трёх партиях переиграл «Берлин». Самым результативным волейболистом встречи стал Пол Кэрролл из «Берлина», набравший 20 очков.
В первой встрече также сильнее были подопечные Витала Хэйнена, победившие в пяти сетах. За выход в «Финал четырёх» турнира немецкая команда поспорит с польской «Заксой».
Лига чемпионов. Мужчины Плей-офф. «Раунд 12». Ответный матч «Фридрихсхафен» (Германия) — «Берлин» (Германия) — 3:0 (25:19, 25:23, 25:22) первый матч: 3:2.
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