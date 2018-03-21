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«Трентино» дома одолел «Шомон» и вышел в «раунд 6» плей-офф Лиги чемпионов
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«Трентино» дома одолел «Шомон» и вышел в «раунд 6» плей-офф Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 47 минут назад
Итальянский «Трентино» в ответном матче «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на своей площадке переиграл французский «Шомон». Самыми результативными игроками встречи стали тунисец Вассим Бен Тара из «Шомона» и эстонец Рени Теппан из «Трентино», набравшие по 13 очков.
В первом матче победили французы, однако для этого им понадобилось пять партий. Таким образом, итальянский клуб вышел в «раунд 6» плей-офф, где встретится либо с соотечественниками из «Любе Чивитанова», либо с польской «Скрой».
Мужчины. Лига чемпионов Плей-офф. «Раунд 12». Ответный матч «Трентино» (Италия) — «Шомон» (Франция) — 3:0 (26:24, 25:23, 27:25) первый матч: 2:3.
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