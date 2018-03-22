Волейболист Локомотива Михаил Щербаков о победе над Нолико в Лиге чемпионов

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Михаил Щербаков рассказал, почему так важно было обыграть «Нолико» в Лиге чемпионов.

Новосибирский «Локомотив» продолжает свою еврокубковую кампанию. Подопечные Пламена Константинова справились с бельгийским «Нолико» в «золотом сете» ответного матча Лиги чемпионов и пробились в «раунд шести». Дополнительной мотивацией для новосибирцев стали грубые судейские ошибки, допущенные в первой встрече команд и напрямую повлиявшие на исход матча. «Чемпионат» поговорил с блокирующим «Локомотива» Михаилом Щербаковым о победе над «Нолико» и о том, почему было важно наказать бельгийцев в этом противостоянии.

— Михаил, как строилась подготовка к ответному матчу с «Нолико», который состоялся практически следом за игрой с московским «Динамо» в Суперлиге? — Да, у нас было всего три дня на подготовку. Необходимо было отдохнуть и восстановиться. Мы знали, чего ожидать от бельгийцев. У них очень хорошая команда, но ничего принципиально нового в игре я не увидел. Они играют в свой волейбол и дома, и в гостях. Особых изменений в их действиях по сравнению с первым матчем и не было. Поэтому мы вместе с тренерским штабом были готовы к тому, что они покажут на площадке.

— Первые две партии развивались по схожему сценарию. Сначала команды шли очко в очко, а потом «Локомотиву» удавалось сделать решающее ускорение и удержать преимущество. Почему в третьем сете не получилось этого сделать? — В третьем сете, как мне кажется, удача была немного на их стороне. Это касалось розыгрышей и реализации атак. Надо сказать, что в третьей партии они серьёзно добавили в подаче, и этот компонент игры сыграл важную роль. Они пробовали и силовую подачу, и «планеры», что создавало для нас некоторые сложности. В принципе ничего страшного не произошло. Это волейбол. Тяжело выигрывать со счётом 3:0 у каждой команды. — У вас не возникло ощущение, что в начале матча «Нолико» уже где-то подсознательно готовился к «золотому сету», имея в уме, что у них есть не одно и не два права на ошибку? — Нет, если честно, я так не думаю. Сильно сомневаюсь, что у них была такая установка на игру. Когда ты проигрываешь три партии подряд, то тебе психологически тяжело выходить на «золотой сет». Они наверняка хотели попытаться всё решить до «золотого сета». В середине первой партии у них случился провал. Может быть, из-за этого они немного расслабились. Думаю, что сказался и долгий перелёт из Бельгии. Всё же они, в отличие от нас, не меняют часовые пояса каждую неделю (улыбается).

— После матча ваш наставник Пламен Константинов признался, что тяжело играть, когда у вас, по сути, нет права на ошибку. Проиграв третий сет, вы уже не могли допустить ни единой осечки. Где вы нашли резервы, чтобы переломить ситуацию и вырвать победу в четвёртой партии? — На этот вопрос очень сложно ответить, откровенно говоря. На мой взгляд, всё-таки сказался высокий уровень «Локомотива». Тем более что мы играли у себя дома. Подбор игроков позволял нам варьировать состав на протяжении сезона, в то время как «Нолико» постоянно играет одними и теми же волейболистами. Я так понимаю, что у них менялся только доигровщик. Конечно, были затяжные розыгрыши, мы знали, что права на ошибку у нас уже нет в этой партии. Но всё закончилось хорошо. — В бельгийском матче судьи допустили грубейшую ошибку в конце третьего сета, которая принесла победу «Нолико». Это было дополнительной мотивацией для вас перед ответной встречей — поквитаться в том числе и за судейский произвол? — Я уже это говорил, но повторюсь. Считаю, что таких судей нельзя допускать до матчей столь высокого уровня. Честно говоря, я таких ошибок никогда не видел. Как можно вообще игнорировать видеоповтор? К матчам Лиги чемпионов таких судей, которые не видят, что произошло на самом деле даже после просмотра видео, не должны назначать. Такого просто не должно быть. Это даже был не групповой этап, а «раунд 12».

— На бумаге вины игроков «Нолико» в этом нет, а вот на деле… — Как это нет вины? Я думаю, что их вина как раз есть. В моей карьере такие ситуации случались не один раз. Мы просто подходили к судьям и объясняли, что произошло так и так. Мы хотели поступить справедливо и по-человечески, большинство волейболистов у нас так и делает. Бельгийцы же не только не обратились к судье, но даже не принесли никаких извинений нам после матча. Они считают, что они заслуженно победили. Раз они так считают, что ж, это их право. Конечно, нас это дополнительно мотивировало. — «Нолико» теперь в любом случае в прошлом. Следующим соперником для «Локомотива» будет итальянская «Перуджа». Что вы знаете об этой команде и какие у вас ожидания от противостояния в «раунде шести»? — Понятно, что это очень сильная команда. Они набрали хороший ход и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. «Перуджа» показывает качественный волейбол высокого уровня. У нас сегодня выходной, потом будет подготовка к матчу с «Факелом» в рамках чемпионата России, а уже затем мы переключимся на «Перуджу» и будем думать, как с ними играть. Пока у нас не было никаких разборов, просмотров видео. Ещё будет время к ним подготовиться должным образом.