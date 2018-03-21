Яя Туре не приехал в сборную Кот-д'Ивуара 

Футбольная федерация Кот-д'Ивуара (FIF) во вторник заявила, что не знает о местонахождении полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре. 34-летний игрок был вызван в сборную, но так и не появился на тренировке во Франции в преддверии предстоящих товарищеских матчей с Того и Молдавией.
— У технического персонала нет новостей о Яя Туре, — цитирует AFP представителя FIF.
Напомним, в сентябре 2016 года Туре объявил о завершении карьеры в сборной, однако в ноябре 2017 года принял решение о возвращении в команду.