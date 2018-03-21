Президент «Арсенала» предложил вернуться к формату двух матчей в Кубке России

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев выступил за изменение формата Кубка России. По мнению руководителя клуба, возвращение к системе двухматчевыех противостояний поможет повысить престиж турнира.

Напомним, до сезона-2007/08 в Кубке России, начиная с 1/16 финала, команды проводили по два матча — дома и на выезде. В 2007 году система была изменена на определение победителя по итогам одной игры.

— Мое мнение состоит в том, что в первую очередь чтобы поднять престиж турнира надо еще раз хорошо подумать над форматом Кубка России, — цитирует «Р-Спорт» Аджоева. — Возможно, делать в кубке две игры вместо одной. В советское время так играли, и все болельщики этого ждали — сначала дома, а потом в гостях. Кубок нужно ценить. Необходимо, чтобы все клубы выходили не вторыми или третьими составами, а основой, и доказывали, что это престижно.

Где найти дополнительные дни для вторых матчей в Кубке России? Думаю, это решаемый вопрос. Возьмите Лигу чемпионов, Лигу Европы, европейские чемпионаты. Клубы проводят по два матча в неделю, каждый третий день игра. Почему у нас не так?.

Возможности найти реально, главное, чтобы было желание и соответствующая воля. И обратите внимание, такой календарь будет постоянно держать команды в игровом тонусе.