Александр Алиев: Милевский изменился, и я тоже

«Милевский? Он сейчас в хорошей команде и показывает высокий уровень игры. Не зря он получает награды лучшего игрока месяца команды. Он очень хороший футболист. Так сложилось, что он сейчас в команде, а я нет.

Ему сейчас 33, пускай продолжает и еще играет года 3-4. Опыт у него есть, международных матчей он сыграл много, как и за сборную. Рядом с таким игроком его партнеры по команде получают колоссальный опыт.

Артем очень техничный, думающий футболист, всегда подскажет и направит. А то, что пишут, мол, гуляли, пили, то это было раньше. По молодости такое бывает, но люди всегда меняются. Милевский изменился, и я изменился», — цитирует Алиева «Террикон».

Напомним, Алиев тренирует любительский клуб «Хмельницкий». Милевский сейчас выступает за «Динамо» (Брест).