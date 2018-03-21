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Александр Алиев: Милевский изменился, и я тоже
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Александр Алиев: Милевский изменился, и я тоже 

Советский спорт 4 часа назад
«Милевский? Он сейчас в хорошей команде и показывает высокий уровень игры. Не зря он получает награды лучшего игрока месяца команды. Он очень хороший футболист. Так сложилось, что он сейчас в команде, а я нет.
Ему сейчас 33, пускай продолжает и еще играет года 3-4. Опыт у него есть, международных матчей он сыграл много, как и за сборную. Рядом с таким игроком его партнеры по команде получают колоссальный опыт.
Александр Алиев возглавил любительский клуб
Артем очень техничный, думающий футболист, всегда подскажет и направит. А то, что пишут, мол, гуляли, пили, то это было раньше. По молодости такое бывает, но люди всегда меняются. Милевский изменился, и я изменился», — цитирует Алиева «Террикон».
Напомним, Алиев тренирует любительский клуб «Хмельницкий». Милевский сейчас выступает за «Динамо» (Брест).
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