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Маслов: «Амкар» хочет сыграть с «Локомотивом» дома, но Хабаровск — тоже вариант
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Маслов: «Амкар» хочет сыграть с «Локомотивом» дома, но Хабаровск — тоже вариант 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов прокомментировал информацию, согласно которой команда может провести два домашних матча чемпионата России в Хабаровске.
«Мы хотим все матчи сыграть на домашнем стадионе, ведь наше поле соответствует всем нормам РФПЛ и регламенту. После матча в Уфе наши футболисты и игроки «Арсенала» сказали, что наше поле ничем не уступает покрытию в Уфе. Мы сейчас рассматриваем разные варианты, где провести предстоящий матч с «Локомотивом». Мы хотим сыграть дома, но Хабаровск — тоже вариант. У нас много вариантов», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В 24-м туре российской Премьер-Лиги «Амкару» предстоит сыграть дома с «Локомотивом». После чего в 25-м туре пермяки сыграют в гостях со «СКА-Хабаровск», а в 26-м туре — дома с «Рубином».
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