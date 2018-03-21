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Квинси Промес: «Спартак» надеется на ошибки «Локомотива»
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Квинси Промес: «Спартак» надеется на ошибки «Локомотива» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес отметил, что его команда будет бороться за победу в чемпионате России, пока у команды сохраняются на это шансы. По его словам, красно-белые рассчитывают на ошибки «Локомотива» в оставшихся турах.
— Пока у нас есть шанс, мы будем бороться за победу в чемпионате. Но будет сложно, — приводит FCUpdate.nl слова Промеса. — Надеемся на ошибки «Локомотива».
"Саутгемптон" хотел приобрести меня зимой? Я не знаком со всеми подробностями, знаю только, что «Спартак» очень хотел удержать меня.
Промес провел за красно-белых в нынешнем сезоне 29 матчей во всех турнирах забил 15 голов и отдал 10 передач. «Спартак» после 23 туров занимает второе место в чемпионате России с 44 очками. Команда отстает от «Локомотива», у которого на одну игру меньше, на пять очков.
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