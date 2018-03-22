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Доменико Кришито: «Зенит» бил только два пенальти. Довольно низкий показатель по сравнению с другими командами
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Доменико Кришито: «Зенит» бил только два пенальти. Довольно низкий показатель по сравнению с другими командами 

Советский спорт 2 часа назад
— В чемпионате России «Зенит» точно способен обыгрывать всех. Но к сожалению, этом сезоне это у «Зенита» не всегда получается. Увы и арбитры не всегда принимают те решения, которые вполне законно могли бы повлиять на исход того или иного матча. Взять хотя бы тот факт, что в чемпионате мы исполнили только два пенальти. Довольно низкий показатель по сравнению с другими командами, — приводит слова Кришито «Матч ТВ».
Напомним, Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. Контракт итальянца с петербургской командой заканчивается летом 2018 года, Доменико не намерен продлевать соглашение.
«Зенит» в сезоне-2017/18 с 39 очками занимает 5-е место в чемпионате России.
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