Миронов: «Динамо» дало мне дорогу в жизнь, других предпочтений быть не может

Защитник Андрей Миронов , который расторг контракт с «Колорадо Эвеланш» и вернулся в Россию, рассказал о желании играть только за «Динамо».

«Веду переговоры в первую очередь с «Динамо», но понятно, что другие клубы тоже выходят на моего агента. Пока всё в процессе. Я в «Динамо» с пяти лет, этот клуб меня воспитал, дал дорогу в жизнь. Это мой родной клуб, родные болельщики, родная буква «Д» на груди. Других предпочтений у меня быть не может, всю жизнь играл за него и хочу играть дальше.

В быту в Америке было тяжело. Я был там один, ни семьи, никого. Привыкание к еде, ко всему, тяжеловато. Времени было много свободного, не знал иногда, чем заняться. Пересмотрел все сериалы, читал книги. Учился готовить, потому что хочется домашней еды. У американцев еда своеобразная, хотелось русской еды. Писал маме, узнавал рецепты. Когда полдня свободно, съездил за продуктами и стоишь, кулинарией занимаешься. Борщи только не научился варить.

Там другой хоккей, и площадки меньше, надо быстрее думать и принимать решения. Там играют лучшие хоккеисты мира. Не скажу, что уровень кардинально отличается, но отличается. Рад, что уехал туда, попробовал, посмотрел, что там происходит, что такое АХЛ и НХЛ. Всё отлично, получил новый опыт и знания», — сказал Миронов в интервью клубному телевидению.

Видео интервью можно посмотреть на канале ХК «Динамо» Москва в YouTube.