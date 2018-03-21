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Газизов: наш стадион в Уфе готов принять матч «Амкар» — «Локомотив»
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Газизов: наш стадион в Уфе готов принять матч «Амкар» — «Локомотив» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Экспресс-газета
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что домашний стадион клуба «Нефтяник» готов принять матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив». «Нефтяник» — заявлен в качестве запасной арены пермского клуба.
«Мы готовы предоставить «Амкару» поле. Наше искусственное поле выдержит два матча подряд. Никаких проблем с этим нет. Предварительно у нас есть договорённость с «Амкаром», что им будет предоставлен наш стадион. Но окончательного решения со стороны пермского клуба ещё нет. Наш стадион в Уфе готов принять матч «Амкар» — «Локомотив» 31 марта», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Ранее появилась информация, что «Амкар» может провести два домашних матча чемпионата России в Хабаровске. В 24-м туре российской Премьер-Лиги пермякам предстоит сыграть дома с «Локомотивом», в 25-м — в гостях со «СКА-Хабаровск», в 26-м — дома с «Рубином».
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 Ещё 2 источника 
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