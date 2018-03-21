Газизов: наш стадион в Уфе готов принять матч «Амкар» — «Локомотив»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что домашний стадион клуба «Нефтяник» готов принять матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив». «Нефтяник» — заявлен в качестве запасной арены пермского клуба.

«Мы готовы предоставить «Амкару» поле. Наше искусственное поле выдержит два матча подряд. Никаких проблем с этим нет. Предварительно у нас есть договорённость с «Амкаром», что им будет предоставлен наш стадион. Но окончательного решения со стороны пермского клуба ещё нет. Наш стадион в Уфе готов принять матч «Амкар» — «Локомотив» 31 марта», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным

Ранее появилась информация, что «Амкар» может провести два домашних матча чемпионата России в Хабаровске. В 24-м туре российской Премьер-Лиги пермякам предстоит сыграть дома с «Локомотивом», в 25-м — в гостях со «СКА-Хабаровск», в 26-м — дома с «Рубином».