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В РФПЛ прокомментировали ситуацию с матчем «Амкар» — «Локомотив»
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В РФПЛ прокомментировали ситуацию с матчем «Амкар» — «Локомотив» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
В премьер-лиге прояснили ситуацию с местом проведения матча 24-го тура чемпионата между «Амкаром» и «Локомотивом». Игра по календарю состоится 31 марта, из-за отзыва сертификата у пермского стадиона место проведения встречи пока не определено. Сегодня представители пермского клуба заявили о готовности играть в Хабаровске.
"Все матчи чемпионата проводятся в строгом соответствии с регламентом. Клуб–организатор матча обязан за семь календарных дней направить в РФС, РФПЛ, региональную федерацию и клубу-сопернику письмо с указанием времени начала Матча, места его проведения, выбранного цвета игровой формы.
В случаях неготовности стадиона (несоответствия его регламентным требованиям) матч проводится на стадионе, заявленном клубом в качестве резервного. В случае, если по каким-либо причинам матч не может быть проведён ни на одном из заявленных клубом стадионов, организатор матча должен сообщить в премьер-лигу о выборе другого стадиона не позднее семи дней до даты проведения очередного домашнего матча. Если организатор матча не уведомил премьер-лигу о выборе другого стадиона в указанный срок, то соответствующий домашний матч он обязан провести на стадионе клуба-соперника в установленную календарём чемпионата дату. В случае невозможности проведения матча в дату, установленную календарём на стадионе клуба-соперника, место и время проведения матча определяет премьер-лига в срок не позднее трёх дней до установленной календарём даты проведения матча. При этом все расходы, связанные с арендой стадиона, несёт клуб-организатор матча.
Премьер-лига ждёт от руководства «Амкара» письмо с указанием места проведения матча 24-го тура Росгосстрах Чемпионата России по футболу", — сообщили в отделе по связям с общественностью НП «РФПЛ». (Сергей ЕГОРОВ)
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