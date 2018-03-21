«Сахалин» обыграл «Протон» в турнире за 5-8-е места ЧР по волейболу

Волейболистки «Сахалина» на тай-брейке обыграли «Протон» со счётом 3:2 (25:21, 25:23, 20:25, 22:25, 15:10) в третьем матче двухкруговом мини-турнира за 5-8-е места чемпионата России среди женских команд Суперлиги, который проходит в Одинцово.

Для «Сахалина» это первая победа на турнире, «Протон» потерпел второе поражение.

Матчи второго круга команды проведут между собой на площадке «Протона» с 16 по 19 апреля.

Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Турнир за 5-8-е места. 3-й тур «Протон» (Саратовская область) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 2:3 (21:25, 23:25, 25:20, 25:22, 10:15).