РФПЛ пока не получала от «Рубина» писем о переносе матча с «Ахматом»

Российская футбольная Премьер-лига не получала писем о переносе матча 25-го тура чемпионата России между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом».

После матча 23-го тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» участники игры подвергли критике состояние поля на «Казань Арене».

«Игра состоится 7 апреля в 14:00. Где состоится игра? Мы ждем письма от «Рубина» не позднее, чем за семь дней до игры.

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На данный момент клуб не присылал никаких писем на этот счет», — приводит слова пресс-службы РФПЛ «Р-Спорт».