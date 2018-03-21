Ещё
РФПЛ пока не получала от «Рубина» писем о переносе матча с «Ахматом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФПЛ пока не получала от «Рубина» писем о переносе матча с «Ахматом» 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Российская футбольная Премьер-лига не получала писем о переносе матча 25-го тура чемпионата России между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом».
После матча 23-го тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» участники игры подвергли критике состояние поля на «Казань Арене».
«Игра состоится 7 апреля в 14:00. Где состоится игра? Мы ждем письма от «Рубина» не позднее, чем за семь дней до игры.
"Амкар" может провести два домашних матча в Хабаровске
На данный момент клуб не присылал никаких писем на этот счет», — приводит слова пресс-службы РФПЛ «Р-Спорт».
LiveSport.Ru: последние новости
Семина не пугает перспектива сыграть против «Амкара» в Хабаровске «Сент-Этьен» переиграл «Генгам» «Краснодар» потерпел поражение от «Уфы»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке49
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой95
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой56
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018398
Дворкович прокомментировал возможный бойкот ЧМ-20183
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение