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«Лех» обратился в ФИФА по поводу неуплаты «Динамо» € 800 тыс. за переход Теттеха
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«Лех» обратился в ФИФА по поводу неуплаты «Динамо» € 800 тыс. за переход Теттеха 

Чемпионат.com 1 час назад
Польский клуб «Лех» обратился в ФИФА по поводу невыплаты средств московским «Динамо» за трансфер ганского полузащитника Абдула Теттеха, который был проведён в январе.
«Лех» обратился в ФИФА из-за того, что московское «Динамо не заплатило € 800 тыс. за трансфер Теттеха. Деньги за трансфер должны были поступить после подписания всех документов. После того как документы были подписаны, переход состоялся. Однако деньги так и не поступили на счёт клуба», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс службе польского клуба.
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