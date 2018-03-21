«Лех» обратился в ФИФА по поводу неуплаты «Динамо» € 800 тыс. за переход Теттеха

Польский клуб «Лех» обратился в ФИФА по поводу невыплаты средств московским «Динамо» за трансфер ганского полузащитника Абдула Теттеха, который был проведён в январе. «Лех» обратился в ФИФА из-за того, что московское «Динамо не заплатило € 800 тыс. за трансфер Теттеха. Деньги за трансфер должны были поступить после подписания всех документов. После того как документы были подписаны, переход состоялся. Однако деньги так и не поступили на счёт клуба», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс службе польского клуба.