Пламен Константинов: После поражения в плей-офф ЧР мы задолжали болельщикам

«Локомотив» обыграл «Нолико» и вышел в «Раунд шести» ЛЧ «Понимаете, что играть с мыслью, что у тебя нет права на ошибку, непросто. Тяжело играть, когда тебе нужно не просто победить, а с определенным результатом, особенно на уровне Лиги чемпионов. В первых двух сетах мы их обыграли за счет физических кондиций, а когда в третьем сете усталость была уже у нас, они перехватили инициативу и выровняли игру. Все могло случиться, но я ребятам сказал, что, в первую очередь, мы должны нашим болельщикам после поражения в 1/4 плей-офф Чемпионата России. Не стоит забывать, что в Лиге чемпионов мы представляем не только город и клуб, но и Россию. Поэтому наша победа сегодня имеет двойное значение», — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Константинова.

В ответной встрече «Раунда 12» в Новосибирске российский клуб взял верх над «Нолико» в четырех сетах — 3:1 (25:18, 25:22, 19:25, 26:24), а затем выиграл и «золотой сет» — 15:12. В первом матче в Бельгии «Локомотив» потерпел поражение — 0:3.

Соперником новосибирской команды в «Раунде 6» будет победитель противостояния «Халкбанк» (Турция) — «Перуджа» (Италия).