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Итоги дня в МХЛ: первые матчи второго раунда Кубка Харламова
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Итоги дня в МХЛ: первые матчи второго раунда Кубка Харламова 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Сегодня, 21 марта, в Молодёжной хоккейной лиге состоялись первые матчи второго раунда Кубка Харламова. Серии четвертьфиналов проходят до трёх побед. Вторые матчи состоятся завтра, 22 марта.
«Мамонты Югры» на домашнем льду потерпели поражение от «Реактора» со счётом 3:5. По ходу игры двое хоккеистов хозяев Никита Зоркин и Виталий Куцмус были удалены до конца матча.
«Белые Медведи» на выезде нанесли первое поражение в нынешнем розыгрыше «Авто» — 5:1.
«Локо» без Григория Денисенко и Николая Коваленко уступил «Динамо» СПб — 3:4 Б.
«СКА-1946» одержал сухую победу над «Спартаком» со счётом 2:0. Гости потерпели первое поражение в Кубке Харламова-2018.
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 Ещё 2 источника 
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