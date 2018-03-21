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Почеттино мог тренировать киевское «Динамо»
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Почеттино мог тренировать киевское «Динамо» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Один из лучших тренеров АПЛ мог в свое время возглавить киевское «Динамо».
Не так давно главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино представил свою книгу — «Дивный новый мир: „шпоры“ Почеттино», в которой поведал об интересных подробностях своего тренерского пути.
По словам тренера «Тоттенхэма», представители украинского гранда контактировали с аргентинским специалистом в 2012 году, когда он оставил «Эспаньол» и еще не принял предложение возглавить «Саутгемптон». Осенью того же года «Динамо» возглавил Олег Блохин, а Почеттино нашел свое место в АПЛ, где заслужил репутацию одного из лучших тренеров мира.
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