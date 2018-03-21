Почеттино мог тренировать киевское «Динамо»

Один из лучших тренеров АПЛ мог в свое время возглавить киевское «Динамо».

Не так давно главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино представил свою книгу — «Дивный новый мир: „шпоры“ Почеттино», в которой поведал об интересных подробностях своего тренерского пути.